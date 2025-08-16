Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se venden vidas

Manuel Montero

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Los álbumes de fotografías se acumulan en algunos puestos del mercado. Puedes elegir entre antecesores militares de aspecto prusiano, familias en las que predominan las ... actitudes cursis, bodas de señores adustos y aire antipático... Todos los pasados quedan en venta. Es un género característico en los mercadillos europeos. Resulta impresionante, también conmovedor. Se ofertan fotos familiares antiguas, quizás vendidas a granel por el último heredero, que consideraba unas momias prescindibles a sus ancestros; a lo mejor las fotos han llegado a este particular circuito mercantil entre los enseres de la mansión en venta; o han sido rescatadas in extremis de los desperdicios destinados ese día al camión de la basura, gracias al rebuscador que les adivina una rentabilidad, aunque sea escasa, menos da una piedra.

