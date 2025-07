La política es algo más

Comenta Compartir

El hecho de que cada día nos encontremos a personas que utilizan la política para medrar, para ganar dinero o para delinquir no determina que ... todos los políticos sean iguales. Muchos alcaldes, concejales, diputados... honran y se entregan por completo cada día a engrandecer la política. La desmerecen solamente los que desean el poder, los que la utilizan únicamente para sus propios beneficios. Siempre han existido, existen hoy y seguirán existiendo en el futuro esta clase de personas, porque se les consiente y además se les estimula por parte de los poderes públicos, pero serán una minoría que no justifican ni denigran lo que debe ser la política. La auténtica política, la de verdad, es el arte de servir al pueblo, no utilizarlo, ni mucho menos engañarlo. Los malos políticos suelen ser olvidados, a veces encarcelados y muchas veces defenestrados por la propia sociedad. Se dice que la historia pone a cada uno en su sitio y se encarga de juzgar... Todo llegará.

