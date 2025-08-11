Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Desear, rogar, rezar... no funciona

Manuel Gallardo Miguel

Bilbao

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:40

Me siento disgustado, enfadado y miserable. ¿Por qué los gobiernos tardan tanto en actuar para acabar con el exterminio planificado en Gaza. ¿Cómo seguir disfrutando ... de esta vida cómoda que nos ha tocado vivir como si no pasara nada, ensimismados en nuestros entretenimientos y miserias diarias? ¿Cómo borrar de nuestra mente las imágenes desgarradoras de niños, esqueletos sin carne, que mueren por desnutrición, las bombas o los disparos de soldados israelíes, en silencio, ante la impotencia de sus padres? ¿Cuándo nos vamos a levantar para exigir a los políticos que ya no caben más palabras de condena, ni mirar a otro lado, ni seguir comerciando con el Gobierno israelí? Quizás la ONU, aún en contra del Consejo de Seguridad, tendría que enviar una fuerza militar para proteger a la población de Gaza. Quizás Europa debería organizar una gran flota para llevar alimentos y ayuda. Quizás el Papa tendría que ir en persona a Gaza a acompañar a los que sufren violencia y hambre sin límites. Quizás los políticos de este país, si es que hay alguno con la humanidad y la valentía necesarias, deberían tomar la iniciativa en organizar la ayuda. Cada día más muerte, más hambre, más destrucción. ¿Dónde están los ciudadanos israelíes que exijan a su Gobierno parar este exterminio?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    Ayuntamientos de Gipuzkoa dan ayudas al alquiler para evitar la fuga de sus jóvenes
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    «La feroz polarización que sufrimos alienta esta gran ola de la extrema derecha»
  7. 7 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  8. 8

    Uno de cada diez coches vendidos en Gipuzkoa ya es chino a pesar de los aranceles de Europa
  9. 9 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  10. 10 Programa de hoy domingo 10 en la Aste Nagusia de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desear, rogar, rezar... no funciona