Desear, rogar, rezar... no funciona

Me siento disgustado, enfadado y miserable. ¿Por qué los gobiernos tardan tanto en actuar para acabar con el exterminio planificado en Gaza. ¿Cómo seguir disfrutando ... de esta vida cómoda que nos ha tocado vivir como si no pasara nada, ensimismados en nuestros entretenimientos y miserias diarias? ¿Cómo borrar de nuestra mente las imágenes desgarradoras de niños, esqueletos sin carne, que mueren por desnutrición, las bombas o los disparos de soldados israelíes, en silencio, ante la impotencia de sus padres? ¿Cuándo nos vamos a levantar para exigir a los políticos que ya no caben más palabras de condena, ni mirar a otro lado, ni seguir comerciando con el Gobierno israelí? Quizás la ONU, aún en contra del Consejo de Seguridad, tendría que enviar una fuerza militar para proteger a la población de Gaza. Quizás Europa debería organizar una gran flota para llevar alimentos y ayuda. Quizás el Papa tendría que ir en persona a Gaza a acompañar a los que sufren violencia y hambre sin límites. Quizás los políticos de este país, si es que hay alguno con la humanidad y la valentía necesarias, deberían tomar la iniciativa en organizar la ayuda. Cada día más muerte, más hambre, más destrucción. ¿Dónde están los ciudadanos israelíes que exijan a su Gobierno parar este exterminio?

