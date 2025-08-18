Test antidopaje en la política
Manu Ballesteros
San Sebastián
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:00
Como en el deporte, en la política, la integridad y la equidad tendrían qué ser fundamentales. Y para garantizar que los políticos 'compitieran' en igualdad ... de condiciones y en un entorno limpio de mentiras, bulos y noticias falsas, se tendría que recurrir al test antidopaje político. Mientras no existan estos controles de buena praxis, la política estará desprestigiada, será falsa y corrupta. Esta situación tiene una deriva y un gran desinterés bien identificado para que las cosas cambien, ya que tres de cada cuatro mentiras vienen de la derecha.
