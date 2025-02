Un presente casi negro

Comenta Compartir

En este momento de mi vida, tengo la sensación de que se nos está quedando un mundo más esquizofrénico, loco, demente, delirante, perverso, injusto y ... desigual que en todo el tiempo que me ha tocado vivir. Y lo que está forzando esta terrible situación es el tenebroso conglomerado de la extrema derecha mundial –por aquí tenemos a una filial– y no hay que olvidarlo nunca, porque cuando se habla de esto, siempre prevalece la opinión de que tenemos la sociedad que nos merecemos y que todos somos responsables. Pues no es verdad y quienes lo dicen lo hacen por manipulada ignorancia, estupidez o por sibilina intención neofascista maquiavélica. Si han acaparando tanto poder ha sido por sobrepasar todas las líneas rojas de mentiras, manipulaciones e intoxicaciones mediáticas en una sociedad que intentaba acaparar a todo el mundo, pero que se ha demostrado que todo el mundo no tiene cabida en una sociedad civilizada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión