Un defensor más
Manu Ballesteros
Donostia
Viernes, 17 de octubre 2025, 06:43
Urge más que nunca el nombramiento de un organismo que defienda a las personas más vulnerables, indefensas, con más limitaciones y menos raciocinio de la ... sociedad, que están siendo engañadas, estafadas y timadas por las coaliciones ultras, que no tienen ni razón ni verdad pero sí un poder de manipulación mediático casi ilimitado.
