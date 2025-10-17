Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Un defensor más

Manu Ballesteros

Donostia

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:43

Urge más que nunca el nombramiento de un organismo que defienda a las personas más vulnerables, indefensas, con más limitaciones y menos raciocinio de la ... sociedad, que están siendo engañadas, estafadas y timadas por las coaliciones ultras, que no tienen ni razón ni verdad pero sí un poder de manipulación mediático casi ilimitado.

diariovasco Un defensor más