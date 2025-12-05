Quo Vadis Isabel García Ayuso

Comenta Compartir

La todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid, no satisfecha con las diatribas que lanzó en su día, primero sobre Pedro Sánchez, a cuenta de su querencia por la fruta, y posteriormente contra Imanol Pradales, tergiversando maliciosamente una declaración de principios sobre el euskera, nos ha obsequiado con otra frase para la historia: «ETA está preparando el asalto a a Euskadi y Navarra, mientras sostiene al presidente del Gobierno en la Moncloa». Una auténtica antología del disparate. En fin, vivir para ver, pero susceptible de mejorar teniendo como jefe de su gabinete a MAR (Miguel Ángel Rodríguez).