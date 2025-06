Servicios esenciales en crisis

Comenta Compartir

En estos últimos años las cajas de las instituciones deben estar que se salen, cada año se supera la recaudación del anterior, y esa debería ... ser una buena noticia para la ciudadanía, eso debe representar mayores y mejores servicios pero no parece ser el caso, por lo menos en los sectores que me afectan. Los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián llevan desde principio de año con huelgas intermitentes, necesitan más personal. Cada vez somos más las personas mayores, los que están en riesgo de pobreza o exclusión y la plantilla no aumenta. Les han ofrecido ampliar y mejorar las instalaciones, pero esa no era su principal reivindicación. Como se observa a menudo, las obras antes que las personas. Las trabajadoras de las residencias, que cuidan de nuestros familiares desprotegidos, ven que la huelga es la única medida para salir en la prensa, que la gente se entere de su situación y las instituciones enrojezcan de vergüenza. Nunca se les pagará suficiente su duro trabajo. También los bomberos que llevan tiempo denunciando que con los efectivos actuales no podrían atender más de un siniestro a la vez. El lehendakari ha puesto una cantidad respetable para que la industria reviva y no se pierdan puestos de trabajo. Lo mismo deberían hacer las instituciones guipuzcoanas para que estas carencias se reparen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión