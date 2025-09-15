Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Bancos

Maider Pérez de Heredia

Donostia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:39

El servicio en los bancos, especialmente en ventanilla, ha llegado a un punto insostenible: menos personal, horarios reducidos, colas interminables y un trato cada vez ... más frío e irrespetuoso. Hace unos días, tras media hora de espera para recoger cambio de monedas para mi comercio, se me informó que ese servicio solo se ofrece dos días a la semana, algo que bien podría resolverse con un simple cartel. Al expresar mi frustración, la respuesta del empleado fue: «Rellene una hoja de reclamaciones y acabamos antes». No se trata de acabar antes, sino de acabar bien y con respeto. Yo he puesto una reclamación porque soy joven y puedo hacerlo. Pero, ¿qué ocurre con tantas personas mayores que no tienen esa posibilidad? Este desprecio hacia los clientes refleja una sociedad donde atender bien al público importa cada vez menos. La cercanía, la amabilidad y la decencia en el trato se están perdiendo, y no solo en los bancos. Estamos convirtiendo a las personas en meros trámites, en clientes desechables. Y eso es inaceptable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  7. 7

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9 David de Jorge: «He aprendido a disfrutar hoy sin aplazar los placeres a mañana»
  10. 10

    A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bancos