Comenta Compartir

El servicio en los bancos, especialmente en ventanilla, ha llegado a un punto insostenible: menos personal, horarios reducidos, colas interminables y un trato cada vez ... más frío e irrespetuoso. Hace unos días, tras media hora de espera para recoger cambio de monedas para mi comercio, se me informó que ese servicio solo se ofrece dos días a la semana, algo que bien podría resolverse con un simple cartel. Al expresar mi frustración, la respuesta del empleado fue: «Rellene una hoja de reclamaciones y acabamos antes». No se trata de acabar antes, sino de acabar bien y con respeto. Yo he puesto una reclamación porque soy joven y puedo hacerlo. Pero, ¿qué ocurre con tantas personas mayores que no tienen esa posibilidad? Este desprecio hacia los clientes refleja una sociedad donde atender bien al público importa cada vez menos. La cercanía, la amabilidad y la decencia en el trato se están perdiendo, y no solo en los bancos. Estamos convirtiendo a las personas en meros trámites, en clientes desechables. Y eso es inaceptable.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión