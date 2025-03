YO POR ELLAS MADRE Y ELLAS POR MÍ

España es un país de arraigadas tradiciones y formas de vivir en común. La transmisión oral de historias que muchos siglos después llegan a nuestros ... días, las reuniones y fiestas en la plaza del pueblo, el filandón (declarado por las Cortes de Castilla y León como Bien de Interés Cultural), el tiempo de bajar al río a lavar la ropa o la propiedad comunal de tierras son solo algunos ejemplos de esas formas cotidianas de organizar nuestra vida en común con vecinos y vecinas. Las luchas para conquistar derechos laborales (desde las cigarreras hasta la Huelga de la Canadiense o las huelgas generales de la democracia), la lucha de las mujeres por el voto, las luchas vecinales para conseguir alcantarillado, alumbrado o viviendas dignas en los barrios de muchas ciudades, la defensa de los servicios públicos de calidad o de una red de carreteras y transportes que vertebre el territorio o las movilizaciones de los trabajadores del campo de las últimas semanas son también ejemplo de ese saber acumulado que quienes han venido antes nos entregan a las generaciones más jóvenes recordándonos que sólo si ponemos en valor nuestras formas de ser y vivir en común, en vecindad, tendremos derechos y vidas dignas.

Las mujeres hemos sido siempre protagonistas invisibles de esas formas de vida en común. La mayoría de las veces hemos sido su sostén, su condición de posibilidad. También demasiadas veces hemos sido las primeras en poner el cuerpo, aunque nunca se nos haya reconocido en los libros de texto o los titulares de prensa. Por eso una de las cosas más hermosas de la movilización del 8 de marzo de hace dos años fue que millones de mujeres de diferentes edades, de diferentes pueblos y ciudades, con diferente color de piel y con diferentes historias salimos juntas a la calle a decir que estamos aquí, que siempre hemos estado aquí y que aquí seguiremos hasta que vivamos en una sociedad que no pague menos salario a las mujeres, o peores pensiones, o trabajos más precarios; que tareas como hacer la comida, o planchar o fregar son tareas que queremos repartir en igualdad con los hombres, que queremos para nuestros hijos e hijas que puedan amar a quien quieran sin ser discriminados, que no queremos que nos violen o asesinen por ser mujeres y que deseamos construir con nuestras manos un país justo. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Esto es para mí el feminismo. Esto es lo que volveremos a expresar con alegría y con fuerza millones de mujeres este 8 de marzo.

Además, esta semana hemos iniciado el camino para que España sea un país más seguro para nosotras, para hacer que el 'solo sí es sí' se convierta en ley. Esta Ley Integral de Protección de la Libertad Sexual es una ley del movimiento feminista y de las mujeres que durante décadas han peleado contra la violencia machista, contra las violaciones, contra el acoso callejero o laboral, contra las agresiones sexuales en los espacios de ocio. Por primera vez en España definimos como violencias machistas, al amparo de la ONU y del Convenio de Estambul, esas violencias sexuales tan cotidianas, tan abrumadoras, que conmocionan la vida de tantas niñas y mujeres y que van de la violación a la ablación, del acoso sexual en el trabajo al matrimonio forzado. Por primera vez situamos en el centro la prevención, la educación, la sensibilización, la lucha para que no tengan lugar las agresiones. Por primera vez legislamos la libertad sexual como un derecho, como un bien a proteger. Por primera vez hablamos de reparación integral de las víctimas de agresiones, esas hermanas a las que hemos visto sufrir las limitaciones de una justicia que tiene que avanzar en perspectiva feminista para no observar «jolgorio» y disfrute en una mujer víctima de una violación grupal. Sabemos que las violencias sexuales constituyen el soterrado silencio de las vidas de muchas mujeres. Esta ley quiere que las mujeres nos miremos a los ojos y nos hagamos saber que no estamos solas, que tenemos vecinas, amigas, mujeres a las que no conocemos pero que nos van a cuidar y acompañar para evitar o superar una agresión sexual; que las instituciones en España cuidan y creen a las mujeres y trabajan sin descanso para erradicar las violencias machistas.

Esta semana hemos iniciado el camino para que España sea un país más seguro para nosotras

La Ley Integral de Protección de la Libertad Sexual marca un antes y un después en la forma en que entendemos y protegemos los derechos de las mujeres. Nuestra libertad sexual, aunque se viva en la intimidad, es un derecho que debe ser garantizado social e institucionalmente. Esta ley se inserta en una larga tradición de reivindicaciones que van desde las emprendidas en los años 20 y 30 contra el delito de adulterio, hasta la firmeza con la que en 2004 se legisló en este país que el 'mi marido me pega lo normal' debía erradicarse de nuestra sociedad. Hoy queremos que desaparezca la idea de que nos acosan 'lo normal', nos agreden 'lo normal', para construir una alternativa de país que nos respete y que garantice que nuestra libertad llega también a esas habitaciones oscuras, a esos callejones o a esas oficinas en las que vemos vulnerados los más elementales derechos como seres humanos, aquellos que tienen que ver con la dignidad, el cuidado y el respeto a nuestros cuerpos, a nuestra integridad, a nuestra libertad.

Las mujeres hemos sido siempre protagonistas invisibles de esas formas de ser en común

Queda mucho por hacer para que en España las mujeres y los hombres vivamos en igualdad. Creo que somos más quienes estamos dispuestas a tomar codo con codo a nuestras amigas y vecinas para conquistar esos derechos, con la conciencia clara de que un país mejor para las mujeres es un país también mejor para los hombres, de que un país feminista es un país mejor. Y con la convicción de que solo alargando y cultivando esa arraigada tradición nuestra de vivir y luchar en común podremos conquistar los derechos que nos aseguren vidas dignas para todos y todas.