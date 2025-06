Renta no garantizada

Comenta Compartir

Soy una de las personas que como 'efecto colateral' de la pandemia no fui atendida a tiempo por un herpes zóster que me ha dejado una discapacidad para el resto de mis días; me trajo como consecuencia no poder trabajar y la solicitud de las ayudas sociales. Supuestamente soy beneficiaria de lo que pomposamente llaman Renta Garantizada. Estamos a mediados de junio y no cobro, así como otras muchas personas, desde enero. ¡Seis meses! La razón del retraso en los pagos, me dicen, es el exceso de revisiones anuales; servicio que no debería fallar ya que se juega con la vulnerabilidad de los más desfavorecidos. ¿Y mientras cómo sobrevivimos? Pese a haber aportado toda la vida –pero no solo eso, también haber contribuido de forma voluntaria al cambio y la transformación social– una ve a su pesar que los mínimos por los que tanto hemos luchado se tambalean de manera estrepitosa. Seis meses de intereses en los que como siempre, la banca gana. Sobrevivimos gracias a la solidaridad de amigos y familiares que pasan a ser los sostenedores de la verdadera garantía de nuestra supervivencia. Una 'mierda' de Gobierno: permítanme por lo menos que, aun no deseando mal a nadie, una tenga el derecho a expresar su rabia.