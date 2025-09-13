Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:33

¿Hasta cuándo tenemos que aguantar el maltrato que padecemos cuando necesitamos recurrir a Zuzenean? A los escasos trabajadores que atienden al público les disculpo totalmente, bastante hacen. De las ventanillas disponibles solo atienden menos de un tercio. A esto lo llamo sin tapujos 'recortes encubiertos'. Llevo esperando desde el 26 de junio a que el departamento de parejas de hecho me remita un certificado de mi hermana fallecida para poder iniciar la declaración de heredero. Me lo pide la notaría. Para colmo, el 19 de agosto me reclaman su certificado de defunción y el 2 de septiembre los justificantes de parentesco, mediante libro de familia de mis padres. ¿No podían habérmelo reclamado cuando presenté la solicitud? Zuzenean necesita más trabajadores. Exijo que el Gobierno Vasco tome medidas.

