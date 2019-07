La luna y su aniversario

Me acordaba de varias cosas, más pensaba que olvidaba alguna, más quien podía ser si no tú, siendo más puntual que ninguna. En tus ciclos tan perfectos, poco a poco nos anuncias, al ir creciendo en belleza, que es por excelencia en julio, indescriptible tu plenilunio. Cuando apareces como la C, nos anuncias que te vas, y eres tan suave y galante, que te alejas en cuarto menguante. Más al revés una C, nos dices, que tengamos presente que empieza tu cuarto creciente. Así una bandera nos recuerdas, más en otras también lo pareces, y seas menguante o creciente, tu belleza es resplandeciente. No tienes luz propia, ¿y qué? Pues de la del Sol tu te apropias, y siendo tan dada a dar, de noche la sueles mandar, y resulta espectacular. Se te ha cantado en mil versos, que sueles jugar con el mar, y es maravilloso en la noche, ver como en el mar rielas en las noches románticas de julio. Por fuerza has de ser buena, pues no hay más que ver tu cara, cuando estás en fase de llena. El hombre siempre curioso, no paró hasta a ti llegar, pues no dejaba de pensar lo que ocultarías detrás, más al llegar y ver lo que eras, pensó que era mejor dejarte como fueras.