JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

«Toda Ucrania es nuestra y nos pertenece»

Las palabras pronunciadas por Putin el 20 de junio en San Petersburgo muestran la visión imperialista, militarista e impositora de la Rusia que preside

Luke Uribe-Etxebarria Apalategi

Senador del PNV

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Y a lo he dicho muchas veces: considero que los pueblos ruso y ucraniano son el mismo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra ... y nos pertenece. Nosotros tenemos una vieja regla, que no es un proverbio, ni una parábola: allí donde pisa un soldado ruso, eso es nuestro. Nuestros avances no los guían decisiones políticas, sino la lógica de las operaciones militares». Son palabras pronunciadas por Vladimir Putin, el pasado 20 de junio en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Es la visión imperialista, militarista e impositora de la Rusia que actualmente preside el que fuera agente de la KGB desde 1975 y, posteriormente, director del Servicio Federal de Seguridad (SFS), heredero de la primera.

