Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

En defensa del sector siderúrgico vasco y europeo

Es un pilar de la soberanía y de la cohesión económica y social de Euskadi, por eso es hora de mostrar valentía política y tomar de nuevo medidas audaces

Luke Uribe-Etxebarria Apalategi

Senador EAJ / PNV

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El sector siderúrgico europeo es la piedra angular de la autonomía estratégica y la resiliencia económica de la UE. La cadena de valor del acero ... es el motor de la economía europea, de la innovación y de la transición ecológica, y sustenta millones de empleos en toda Europa. Genera 310.000 empleos directos y 2,2 millones de indirectos en la UE. Y constituye un eslabón esencial en cadenas de valor estratégicas, como la automoción, la energía, la construcción, la maquinaria y la seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En defensa del sector siderúrgico vasco y europeo

En defensa del sector siderúrgico vasco y europeo