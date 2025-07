Los aranceles de Trump

El acuerdo sobre los aranceles entre los Estados Unidos y la Unión Europea deja un sabor muy agridulce. Parece claro que en la Comisión Europea ... ha primado el mal menor. Ha tratado de evitar una escalada de la guerra comercial de Trump e intenta ofrecer, por el contrario, certidumbre y previsibilidad a la planificación inversora de las empresas europeas, aunque el escenario arancelario que se avecina sea peor que el anterior. Quizás se podría haber hecho mejor y, evidentemente, había que haber cuidado mucho más la escenografía. La guerra comercial desatada por Trump es injusta, incomprensible e inaceptable. Una guerra que ya está teniendo consecuencias para el comercio mundial, pero, igualmente, para su propia economía.

Como hemos puesto de manifiesto más de una vez en el Senado, la UE es una potencia comercial global. Es clave, porque representa el 15% del total del comercio global. Es un socio estratégico para múltiples mercados. Y hay que subrayar que un tercio del producto interior bruto de la UE depende del comercio. Buena parte de la prosperidad que disfrutamos en Europa y en Euskadi se la debemos a los mercados abiertos y a nuestra capacidad comercial. Y cuando estos se cierran o se dificultan arbitrariamente, sufrimos.

Sin embargo, esa potencia supone, al mismo tiempo, y aunque parezca contradictorio, una debilidad por la dependencia europea de un comercio mundial abierto y equilibrado que, en ocasiones, no puede dominar. Y, sobre todo, esa fragilidad es, en buena parte, responsabilidad de los Estados miembro por no haber avanzado de manera determinante en la Autonomía Estratégica de la UE dotándola de un mercado interior más integrado y común en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones y los capitales, así como con una verdadera política exterior y de seguridad común. Con esas fortalezas, la historia hubiera sido otra. Y en ese caso, quizás, la Comisión Europea se hubiera atrevido incluso a recurrir, por primera vez, al Instrumento Anti-Coerción aprobado a finales de 2023 y que permite tomar medidas no arancelarias contundentes.

La Unión Europea y los Estados Unidos tienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo. Disfrutan de la relación económica más integrada del mundo, teniendo en cuenta los intercambios de bienes, servicios y la inversión. El panorama comercial nos arroja los siguientes datos: el comercio de bienes y servicios entre la UE y los Estados Unidos alcanzó la impresionante cifra de 1,6 billones de euros en 2023; esto significa que cada día, 4.400 millones de euros en bienes y servicios cruzan el Atlántico bidireccionalmente entre la UE y los Estados Unidos; las empresas de la UE y de EE UU han invertido 5,3 billones de euros en sus respectivos mercados, en datos de 2022; las exportaciones de bienes y servicios de la Administración Trump a la UE sustentan 2,3 millones de puestos de trabajo en el país norteamericano, y las inversiones de las empresas de la UE allí emplean a 3,4 millones de personas.

Se puede afirmar, frente a Trump, que el comercio de bienes y servicios entre Europa y Estados Unidos está equilibrado, porque la diferencia entre las exportaciones de la UE a los EE UU y de ese país a Europa se situó en 48.000 millones de euros en 2023. El equivalente a solo el 3% del comercio total entre ambos Estados. Desde un punto de vista económico y comercial, los aranceles de Trump no se han estimado por ningún método científico, sino geopolítico. Son, sencillamente, el cociente entre el déficit comercial y las importaciones bilaterales, pero políticamente miran a detener su declive como potencia frente a terceros y otras áreas de mundo y, especialmente, frente a China.

El concepto y la cifra de «aranceles recíprocos» manejados por Trump es totalmente arbitraria. Su lógica mercantilista considera que el déficit comercial es malo en sí mismo y que el déficit bilateral es consecuencia del proteccionismo, y no de la especialización. Este planteamiento llevaría al absurdo de que, si aplicáramos la misma fórmula de «aranceles recíprocos» para los servicios (donde EE UU es líder y tiene superávit con la mayor parte de los países), la UE debería imponer un arancel del 18% a los servicios estadounidenses, China del 22% y Corea del 20%, por poner sólo unos ejemplos.

Trump ha utilizado a Japón y a Europa como avanzadilla y ejemplo para enfrentar su gran reto: reducir su déficit comercial con China que, en 2024, se elevó a 295 mil millones de dólares. Veremos qué dan de sí las conversaciones que ambas potencias celebran actualmente en Estocolmo.

El Gobierno Vasco, con previsión y visión, ya dispone de un plan presentado por el lehendakari y valorado en 2.150 millones de euros, acordado con las empresas vascas afectadas. Incluye la búsqueda nuevos mercados internacionales. En todo caso, Trump se equivoca gravemente. Nos perjudica, pero perjudica a su país también, como ya ha puesto de manifiesto el canciller Merz. Al tiempo.