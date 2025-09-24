Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Un plan para el impulso económico de Euskadi

El País Vasco tiene el mayor desequilibrio del Estado en el sistema de pensiones; debemos afrontar un desafío que no admite demoras

Luis Ramón Arrieta Durana

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Según un reciente estudio de la Fundación Adecco, en Euskadi, por cada joven que se incorpore al mercado laboral en la próxima década se jubilarán ... 4,6 personas. Se trata de la cifra más alta de España (la media es 2,9) y va a agravar el enorme déficit en nuestro sistema de pensiones (hoy ya de 4.300 millones, el mayor per cápita). Afrontamos un desafío que no admite demora. Por eso, además de interpretarlo en clave de problema, debemos verlo como un llamamiento 'ya urgente' a la acción, y como una oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un plan para el impulso económico de Euskadi

Un plan para el impulso económico de Euskadi