La mejora de la financiación de la universidad pública

Luis Ramón Arrieta Durana

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La universidad en España se rige por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de 22 de marzo de 2023. En lo que hace referencia ... a la financiación, es muy llamativo que la norma prohíba que se suban las tasas académicas. Solo podrán mantenerlas o reducirlas. Paradójicamente, el propio PSOE había planteado en el pasado fórmulas en la dirección contraria. Así, el trabajo 'Propuestas para la reforma de la universidad española', publicado por la Fundación Alternativas, sugería algunas ideas muy interesantes. En el apartado de medidas para mejorar la financiación, proponía ligar esta al número de estudiantes y a los resultados conseguidos. Y añadía que «el sistema de tasas bajas para los estudios de grado no es necesariamente equitativo y no incentiva la calidad ni el esfuerzo de los estudiantes». Hablaba también de vincular esas tasas al rendimiento y la situación económica del estudiante, e incluso de llevar el pago hasta el 70% del coste real de la enseñanza, a partir de un límite de convocatorias. Todo ello complementado con un mejor sistema de becas, que hiciera accesible la universidad a las personas capacitadas.

