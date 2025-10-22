Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atasco en innovación

Luis Ramón Arrieta Durana

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Los recién nombrados premios Nobel de Economía, profesores Mokyr, Aghion y Howitt, demuestran en sus trabajos cómo la innovación puede impulsar el crecimiento económico sostenido ... y mejorar el nivel de vida. Los dos últimos fueron también ganadores de los Premios Frontera del Conocimiento de BBVA en 2020, por sus estudios en este ámbito. Acaba de conocerse el último informe 'Global Innovation Index' (GII), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO). El estudio, que se publica desde hace casi veinte años, analiza en su evaluación 78 indicadores. España ocupa el puesto 29 de 139 países, lo que supone un retroceso respecto a 2024, cuando alcanzó el 28. Dentro de la UE se sitúa en el 18, y en el grupo de países de renta alta en el 28. El ranking está liderado por Suiza, Suecia, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. Nuestra posición casi no se ha movido en los últimos diez años, sin lograr acercarnos a los líderes mundiales.

