Petición a Osakidetza

El Departamento de Salud Osakidetza no financia los anticoagulantes orales de acción directa utilizados para la prevención de ictus y embolia. Estos anticoagulantes han demostrado ... tener un perfil de seguridad mejor que el Sintrom. Su acción no interfiere con otros medicamentos o alimentos, ni requiere controles periódicos. Estos medicamentos ya están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en la gran mayoría de las comunidades autónomas pero Osakidetza exige que los pacientes con fibrilación auricular no valvular se sometan durante seis meses a la toma de Sintrom antes de valorar y autorizar o no la financiación. Es una situación injusta y discriminatoria y por ello sería necesario que autorice la prescripción del medicamento por personal facultativo sin necesidad del visado de Inspección.

