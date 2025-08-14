Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Ser un buen cristiano

Lidia Belaustegi Agirre

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:40

Que los obispos plantaran cara a Vox tras las críticas de Santiago Abascal después de que la Iglesia se declarase en contra del veto de ... este partido y el PP a los actos islamistas en espacios públicos es muy significativo. Los obispos fueron muy claros al afirmar que «un xenófobo no puede ser un buen cristiano». Me alegro de que la Conferencia Episcopal llame a «la dignidad humana» porque la Iglesia debe defender al débil, al más vulnerable. Yo soy cristiana y, como tal, intento tratar a todo el mundo por igual, sobre todo a quienes más lo necesitan. ¿Por qué los inmigrantes salen de sus países de origen? ¿Por qué dejan su tierra, sus familias y ponen rumbo a un país desconocido? ¿Creen que lo hacen por gusto? ¡No! Lo hacen porque escapan de la guerra, del hambre, de la violencia y de una vida llena de sufrimiento. Y vienen a nuestros países en busca de un futuro, de una nueva oportunidad para iniciar una vida diga. Las ideas de la ultraderecha son deplorables, terroríficas. Quieren echar de nuestras ciudades y pueblos a quienes ellos consideran «escoria». ¿Y se consideran cristianos? Me parece que no saben qué significa eso.

