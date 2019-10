Vía libre o traición son las dos expresiones que más han utilizado los periodistas y analistas políticos para definir la decisión de Donald Trump de retirar sus tropas del Kurdistán sirio. Vía libre al Ejército turco para entrar en dicha región y acantonarse allí tratando de crear un espacio de seguridad a su antojo. Traición a los combatientes kurdos, quienes, bajo el amparo de Washington, habían luchado contra al Estado Islámico durante los años en que esta banda terrorista trató de imponer su dominio en Irak y Siria. La medida es tan sorprendente que ha suscitado las críticas de los demócratas y de muchos republicanos, que ven en esta decisión del presidente un auténtico dislate. Hasta la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley ha calificado de error dicha operación. Sin duda, la ignorancia de Trump en materia diplomática y sus formas pedestres colisionan con los principios más elementales de la política exterior. De ahí que cuando se planteó por primera vez esta posibilidad, en diciembre de 2018, el general Mattis, secretario de Defensa, decidió presentar su dimisión por estar totalmente en desacuerdo con el multimillonario. Escudándose en su deseo de abandonar una guerra tan larga, el inquilino de la Casa Blanca ha optado finalmente por ceder a las presiones de Erdogan, que lleva tiempo desplazando efectivos a sus confines y soñando con una zona bajo su vigilancia. Desde que en enero de 2018 el Ejército turco se hiciera con el enclave sirio-kurdo de Afrín, el objetivo ha sido ocupar el norte de Siria.

La excusa esgrimida por Ankara es que las Unidades de Protección Popular (YPG) kurdas, las milicias que se enfrentaron directamente al Estado Islámico, son vistas como terroristas por mantener estrechos lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía. Rotas en 2015 las negociaciones entre el PKK y las autoridades turcas, para Ergogan y su ejecutivo las YPG han pasado a engrosar el listado de organizaciones terroristas. Por eso, no está dispuesto a mantener una posible base operaciones en el norte de Siria, ya que podría desestabilizar su frontera. Algo, por otro lado, que no ha ocurrido hasta la fecha. De la misma manera que Turquía se opuso enérgicamente a la constitución de un posible estado independiente kurdo en Irak, insiste en no admitir una autonomía kurda en el norte de Siria en un horizonte postbélico. Apelando a su salvaguarda nacional, Erdogan es partidario de mantener su dominio sobre un amplio territorio de Siria. Algo extremadamente peligroso si tenemos en cuenta el precedente de Chipre, cuando el Ejército turco invadió la isla en 1974 y aún sigue allí. Entonces, como ahora, Estados Unidos no rechazó la invasión. Y aunque el contexto es muy distinto, el hecho cierto es que es muy posible que estemos a las puertas de desplazamientos masivos de personas, alterándose sustancialmente el componente demográfico de la región. Éste es un temor expresado por la propia ONU, ya que en los planes de Ankara está no sólo la expulsión de los kurdos (como ya ha pasado en Afrín), sino el asentamiento de un contingente enorme de desplazados árabes, actualmente refugiados en Turquía. Es decir, una arabización de la zona (o lo que es igual: una deskurdización) bajo control turco. No es de extrañar, por tanto, la apertura de negociaciones entre los kurdos y el régimen de Bashar al-Asad y Rusia. La llegada de los turcos está abocada a una auténtica catástrofe humanitaria que los kurdos tratan de evitar a toda costa. Con la estulticia que le caracteriza, Trump ha llegado a amenazar a Turquía con que, si se pasa de la raya, aplastarán su economía. Si bien el problema es que no señala qué es excederse. En fin, verborrea e improvisación, como tantas veces. Y mientras, critican algunos mandos militares, Estados Unidos pierde todo protagonismo en Siria, a merced de Rusia e Irán.

Por último, la decisión de Trump rompe con una premisa de la que partieron todas las grandes potencias cuando el Dáesh se asentó en Siria e Irak: el mantener íntegras los lindes de ambos países. El califato fue un intento por superar esta realidad y la delimitación establecida en su día por el acuerdo de Sykes-Picot, tratando de imponer una entidad territorial inédita más allá de unos límites considerados fruto de los imperialismos colonialistas y en contra del Islam. Si Turquía pasa a someter el norte de Siria, y me remito nuevamente al ejemplo chipriota, es posible que la futura soberanía jurisdiccional de la República Árabe se vea muy comprometida. Ese consenso que se fraguó en la guerra quedaría así roto por Ankara con el beneplácito de Washington, lo que constituye una afrenta a la reconciliación nacional que, tarde o temprano, tendrá que volverse a dar en Siria. Una Siria entendida como un estado multiétnico y multiconfesional, donde la diferencia tiene que ser vista como una parte consustancial del mismo y como una fuente de riqueza cultural. La amputación de una parte del territorio por motivos étnicos y apelando a la causa terrorista, como hace Turquía, sólo sirve para hipotecar parte de ese futuro que tendrá que empezar a vislumbrarse pronto. Por eso, la estrechez de miras de Trump, que en absoluto tiene en cuenta todos estos factores, choca frontalmente no sólo con el Derecho Internacional, que poco o nada le importa, sino también con algunos expertos militares y políticos estadounidenses que ven en esta dejación un auténtico borrón en el expediente norteamericano