Comenta Compartir

Dicen que los perros se parecen a sus dueños. Y creo que es verdad. Tengo un vecino que tiene perro, un animal que molesta a ... todo el bloque de pisos porque no para de ladrar día y noche. No sólo eso, cuando coincides en el ascensor pasas un mal rato porque no es un perro nada afable, todo lo contrario, siempre con un gruñido. En definitiva, igualito a su dueño.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión