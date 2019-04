He oído que en tres años va a ser obligatorio poner un traductor de lenguaje de signos en todas las televisiones. No se debería esperar tanto sino que ya, ETB sobre todo, debería poner un traductor de lenguas de signos en todos los coloquios, telediarios como otras televisiones europeas y se debería dar clases de lenguaje de signos en todos los colegios/ikastolas, sobre todo en primaria. Lo hice hace unos años y es muy interesante, ahora quiero volver a hacer otro para recordarlo y no encuentro un sitio donde hacerlo.