Sobre la Atención Primaria

Estas últimas semanas he leído en esta sección varias cartas dedicadas al principal problema de Osakidetza, que no es otro que la Atención Primaria. Y ... una de las cuestiones importantes es que hay pocos estudiantes de medicina que se decanten por la especialidad de médico de familia, justo cuando están a punto de jubilarse muchos de estos especialistas y sustituirles será muy complicado. Hoy los ambulatorios están que no dan a basto y muchos médicos tienen que atender y dedicar pocos minutos a unos 50 pacientes en 7 horas y, además, acudir a los domicilios de la gente que por falta de movilidad o por enfermedad no pueden trasladarse a su centro de salud. Es decir, las jornadas se prolongan en muchas ocasiones más allá de las siete horas. En mi opinión, si desde las instituciones se valorase más a estos grandes profesionales, que son la puerta de los pacientes al mundo sanitario, muchos jóvenes optarían por estudiar este especialidad, que es tan digna como las demás.

