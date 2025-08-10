Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Festa bai, eta errespetua?

LEIRE IZTUETA DONOSTIA

Igandea, 10 abuztua 2025, 07:52

Kañonazoak Alderdi Ederren eztanda egin zuen eta, eguraldia lagun, musikak eta jai giroak hartu dute gure hiria. Egiari zor, ez zen halako festarik behar, aspaldi ... honetan kaleak beteak baititugu eta ez soilik donostiarrez. Turismoak mesede asko egiten dio gizarteari eta ekonomiari, ez dut ukatuko, baina nago azken boladan kalteak balantza desorekatzen ez ari ote diren, udaletik entzungor eginagatik. Izan dira bizilagunak salatu dutenak, sirimiri atala tantaz tanta, kexaz kexa, bete dute. Agian haiek jasoko zuten erantzunik, publikoki ez da nabaritu. Aste intentsoa datorkigu, goiz zein gau kalera ateratzeko aitzakiarik ez da faltako. Festak hartuko du Donostia eta ea, keinu hutsez harago, errespetua gailentzen den. Ederra izan da Amara Berriko bizilagunei egindako omenaldia, haiek denbora luzez Maliko lagunak artatzekoa bezain bat. Ea ez den argazki hutsean geratzen, ea ez den desagertzen kañonazo osteko ke artean, ea Donostia denona den aste honetan ere.

