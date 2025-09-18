Gente sin alma
Leire Alberdi
Donostia
Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:36
En un parque del centro de mi ciudad viví de cerca algo que me resultó tremendamente inhumano. Una monitora charlaba con tres adolescentes con autismo. ... Uno de ellos reía y gritaba de contento, algo que era evidente para cualquiera que pasara por allí. Entonces un padre se acercó a la cuidadora a decirle que hiciera callar al joven porque «esos gritos le molestaban y, además, asustaban a sus hijos». ¿Es posible que haya gente sin corazón ni empatía? Me aterra pensar cómo serán esos niños en el futuro con un padre tan desalmado.
