¿Para qué existe la carrera de nutrición y dietética si luego no abren plazas para la sanidad pública? Las enfermedades crónicas están ligadas a la alimentación: diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares… y además, van en aumento. Por tanto, resulta necesaria la figura del dietista-nutricionista. Estos profesionales no solo desempeñan un papel fundamental en la prevención, sino también en el tratamiento de numerosas patologías donde la alimentación puede marcar la diferencia en la salud y la calidad de vida de la persona. Que invertir en nutrición es invertir en salud no es una idea nueva; en otros países han integrado a los nutricionistas en su atención primaria y hospitalaria con resultados positivos. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Por qué no ocurre esto en España? La formación existe y profesionales preparados, también, aunque muchos acaban trabajando en otros sectores por falta de oportunidades. Lo que falta es la voluntad de integrarlos en un sistema que necesita una visión preventiva y multidisciplinar.