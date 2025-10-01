Día de la Fobia Social
Laine Lois
Donostia
Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:36
Hoy se conmemora el Día de la Fobia Social, trastorno de ansiedad que limita la vida diaria de quienes lo padecen. No es timidez: el ... miedo intenso a situaciones sociales y a ser evaluados afecta la autoestima, las relaciones y el trabajo. Como persona comprometida con la salud mental, quiero visibilizar esta condición y fomentar la comprensión. No juzgar y ofrecer apoyo son pasos para que quienes la sufren puedan integrarse en la sociedad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.