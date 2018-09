Quizás no sea tan difícil ser profeta. Basta con quedarse al margen, a la ribera sobre tierra tan húmeda, e ir viendo pasar los ríos, las tormentas, los vientos, las revoluciones, mejor no acordarse si de este no acordar se pudiere pasar hoja. Quedar ahí, no más, en la indolencia del observador, atenta la atención (valga la redundancia), a lo que alrededor sucede pues que las aguas fluentes bajan, el consabido monstruo no se digna aparecer pese a que todo lago que se precie tienda a albergar alguno, que lo de Ness no es nada más que un ejemplo de los muchos que recontar se pudiera, suave brisa peinando húmedas guedejas.

En algún momento, supongo, todos sentiremos esta placidez, hombre convertido en lago, los recuerdos regurgitándonos en efervescencia a pesar de todo, que dicha haya sido una palabra, hay como un barrido que arrastra a manera de imán y la metonimia funciona, la placidez del nombre con el lugar que se le asigna en la hagiografía a este Plácido del siglo tercero de la era cristiana que, según la leyenda (que siempre funciona mejor que la historia cuando de procedencias a lo De Vorágine se trata y que nos traslada a terrenos de pozo de Subiaco que se dice (otra vez la leyenda como testimonio) que sus aguas tragaron a un niño y fue sobre la superficie de sus aguas por donde caminó Plácido, este Plácido (siglo III) que es confundido con un santo benedictino del mismo nombre, todo confundido como es de ley en tales antojos, por lo tanto, la leyenda de este mártir cristiano se mezcla con la historia de un abad y un monasterio en Messina, todo como si de un cantar de gesta se tratara: Italia 541, San Benito de joven novicio enviando a Mauro a rescatar al joven y es este Mauro quien camina sobre las aguas sin proponérselo, 'cosas tenedes Mio Cid que harán fablar a las piedras' como escribió el anónimo como voquibles del rey a su guerrero.

Pozo de Subiaco por lo tanto a imitación y manera de Jesús por Tiberíades o Mar de Galilea (Mateo,14, 25 a 32), después del yantar famoso de los panes y los peces y el miedo, -'quare conturbas me'- el alma en vilo de los apóstoles pese a su origen marinero: que leídos estos ramos de historias del Año Cristiano, día por día sin faltar ninguno, se recuesta uno en el diván de Ignacio ahí por Loyola y vira en escorzo, se le ve ante su máquina de hacer santos, las lecturas sobre personas tan terrenales que buscaban codiciosas nuevos pasos del noroeste como pespunte de océanos, los de continentes como cielo y tierra sin estrechos.

Lo del lago tiene su por qué, pese a que el poeta, por serlo, lo vio más anchurosamente -'ríos que van a dar a la mar que es el morir'- lo que a otros nos suena mejor como lagos, aguas de fluencias , bolsón de detritus los recuerdos a la hora en declive del atardecer en la que los costeños son agraciados con la maravilla del rayo verde que es cuando mejor suena o resuena la oración del recuerdo, 'consolatrix aflictorum' que repetiría incansablemente, como un mantra católico, aquel tenaz propagandista que fue el llamado P. Peyton.

Creer en lagos nos es fácil cuando los pies nos chapotean en recuerdos que nos son como sanguijuelas tantas veces lo queramos o no cuando cuidado que no nos sean como pirañas devoradoras, que también en algún caso que nunca olvidaremos su feroz mordida. De «Los ríos profundos» escribió su novela más conocida aquel escritor peruano de la literatura de tendencia indigenista, un prócer suicida llamado José María Arguedas (1911-1969) que tenía la gran virtud de que su pluma dejaba unos como trazos indelebles, por lo que, pese a mi gran bajón memorístico que me siguen clavando los calendarios, recuerdo aquella estampa naturalista del 'río como sangre' el 'yawar mayu'; el 'yawar unu', agua sangrienta; 'puk-tik' yawar k'ocha', lago de sangre que hierve', escrito parece como que el autor frente al muro y estático (¡y cómo no, también estético!) él como el muro 'pero que hervía por todas sus líneas y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa y que los indios llaman yawar mayu a esos ríos turbios, porque muestran con el sol un brillo en movimiento, semejante al de la sangre`, ríos turbios igualmente mis memorias de los tiempos pecaminosos tan imperiales como empíricos y tan saludables por la natural salud de los pecados por lo que solamente es posible pecar en esa salubridad que exige unas arterias inexplotables y un corazón llameante como en los viejos grabados del arte místico, efugio a la vez que refugio de la adoración ni contrita ni atrita sino de plenitud efusiva de complacencias tan enraizadas y varadas en levitaciones.

De mi diré, para terminar el antojo lakista, que con solo oír la palabra me acomete, balada en mano, algún que otro poeta como Wordsworth o Coleridge, mientras que la memoria literaria me coloca ante un libro odiado por su autor y adorado por sus lectores, un libro perfumado en venenos por así decirlo pero de lugar de 'charme très spécial', libro de lago y de isla: 'Le parfum des Iles Borromées', de René Boylesve (1867- 1926).