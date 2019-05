El Gobierno Vasco quiere eliminar para el curso que viene la enseñanza no reglada de francés y de inglés. Estos cursos están dirigidos principalmente a parados, jubilados y a emigrantes cumpliendo una labor social importantísima. Somos muchos los usuarios que no estamos de acuerdo con esta medida y quiero recordarle al Gobierno Vasco que las buenas actuaciones se demuestran mejor con buenos hecho, manteniendo políticas de apoyo, a programas que están en marcha y que funcionan perfectamente, como es el aprendizaje de lenguas no reglado.