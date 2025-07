Jóvenes de Mali

Comenta Compartir

Al enterarme de lo que está pasando en mi barrio de Amara Berri con las personas tan jóvenes llegadas desde Mali debido a la situación ... de sufrimiento que vive su país, y viendo las condiciones que les ofrecemos en el nuestro, no puedo menos que gritar, con tristeza primero y segundo con vergüenza, al ver la acogida que les estamos dando por parte de las Instituciones y de la Iglesia. Tenemos un buen nivel de vida, pagamos nuestros impuestos, pero no sabemos reaccionar ante las incertezas o imprevistos. ¿Y la humanidad y los derechos humanos? ¿Cómo los valoramos en este caso? Muchos conciertos, mucho deporte, mucho cine, muchas apuestas y estas personas de Mali, ¿nos importan sí o no? ¿El Ayuntamiento no tiene centros de acogida? No serán suficientes, pero hay otros equipamientos como los albergues. Pero no, que estamos en verano... Centros educativos vacíos, ¿y la Iglesia? ¿Qué respuesta da Cáritas? Centros, pisos de acogida... Es vergonzoso que en un país como el nuestro no acoja a esos jóvenes con dignidad. Con la ayuda de la gente del barrio no es suficiente, son muchos y sí hay sitio, ¿pero voluntad? ¿O es que con nuestro bienestar social nos volvemos cada vez más egoístas y menos solidarios y más pasotas?

