Trascender el regateo

Algo falla en la educación y la cultura cuando tanta gente huye del trabajo. Pero también es verdad que algo falla en empresas y organizaciones ... cuando no son capaces de hacer el trabajo atractivo para la gente...», afirma José Luis Escorihuela de la Fabrika donostiarra. Arrastramos una cultura habituada a arañar y reivindicar. En algún descanso de la pancarta convendrá preguntarnos si esa dinámica de infatigable demanda no oculta preguntas capitales, vitales y de enjundia, interrogantes fundamentales, aquéllos capaces de interpelarnos en lo más profundo.

El trabajo no nos proporciona únicamente un sueldo, sobre todo conlleva una posibilidad de servir al mundo. Suspiramos a menudo por terminar de trabajar, por jubilarnos cuanto antes. Muchos amigos cuentan con ilusión los días para la jubilación. Deberíamos contar con pena los días que nos restan para servir a la humanidad.

Tenemos un problema si seguimos viendo el trabajo como un espacio de mortificación en lugar de verlo como uno de crecimiento y realización personal. Cuando tratamos de reducir el trabajo a la mínima expresión, tratamos en realidad de 'jibarizar' nuestra aportación al mundo. Si trascendemos el eterno regateo, quizás podamos ir en pos del trabajo ideal.

Ghandi oraba, hilaba, llevaba a su pueblo a la libertad... y de paso sacaba su basura y la de sus hermanos

Si este regateo llena, como ahora ocurre, uno y otro día las cabeceras de los medios, hay algo que falla. ¿En verdad creemos que es una cuestión de media hora arriba, media hora abajo? Hay cuestiones que desbordan la órbita reivindicativa, que son más de orden civilizacional, que nos invitan a repensarnos. Necesitamos trabajos creativos, humanizados, sostenibles, verdes..., que nos llenen, que nos quiten el pensamiento de la puerta de salida. Quizás no nos sobren tanto las horas, sino que adolezcamos de una tarea que nos apasione, de un trabajo en el que las horas vuelen y nunca las miremos, ni siquiera de reojo.

«Reivindicar» a Ghandi es evitar que se nos lance a los brazos de la reacción, es subrayar la naturaleza emancipadora de estos postulados. Ghandi oraba, hilaba, departía, escribía, llevaba a su pueblo a la libertad... y de paso también sacaba la basura suya y la de sus hermanos.

Podemos recuperar el espíritu ghandiano de asumir, en la medida de lo que nos sea posible, el mayor número de cuidados propios y de quienes nos rodean. A voluntad propia, Ghandi era de los que trajinaban con la basura en los primeros 'asrhams' (lugares de meditación) que el apóstol de la no-violencia creó en India. Un 'Mahatma', es decir uno de los humanos más grandes y nobles de nuestros días, fue durante mucho tiempo el encargado de los desperdicios de su propia comunidad.

Algo de este idealismo adolece nuestro presente tan cronometrado en todos los ámbitos. ¿Cuánta nostalgia de aquel 'mequetrefe en pañales', así refería al propio Ghandi Winston Churchil, en la hora en que rehuimos aquello de volcarnos en el prójimo sin tiempo, ni medida?

Podemos recuperar el trabajo comunitario para aquellas tareas más desagradables. Estamos porque las tareas más ingratas, aún sin automatizar, ésas que nadie quiere, ésas que piden mirar al reloj, las hagamos entre todos los que físicamente podemos. Entre nosotros algo de eso representa el 'auzolan'. Hay entrañables tradiciones que merecen su '2.0'.

No sabemos si hay que pelearse por rascar horas al empresariado. Quizás convenga aplicarse en un nuevo paradigma, en el diseño de una sociedad que contemple un lugar laboral adecuado para cada quien, en el que todos encontremos nuestro puesto feliz, la labor que nos confiere más realización y plenitud, al tiempo que provecho y utilidad.

Quisiéramos teclear hasta que la vista no atine a ver los trazos de nuestro presente, hasta que los dedos no tengan fuerza para hundir el signo o la letra, hasta que estas palabras carezcan de significado. No queremos reducir la jornada, lo que queremos es que Dios nos conceda mucha y muy buena salud, para acabar todos los días felizmente cansados al culminar las horas comprometidas.