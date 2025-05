La luz de los apagones

Comenta Compartir

Sólo fueron unas horas. Apenas el tiempo para encender una vela para iluminar la estancia, para pedir por el mundo; apenas la ocasión para llamar ... a unas pocas puertas y preguntar si necesitaban algo... Los apagones también traen mucha luz, a veces incluso desbordante resplandor y solidaridad. No hay que reclamarlos, pero tampoco despreciarlos. Las situaciones límite nos ponen a prueba. Nos ofrecen la oportunidad de salir al paso de la necesidad ajena. Lejos de especular con su origen, de comenzar a hacer fácil ciencia ficción conviene valorarlas. Nuestra paz y serenidad internas, nuestra capacidad de mostrarnos empáticos y entregados al prójimo son medidas. Servir, no criticar, es la divisa, máxime cuando amenaza caos. Los ciudadanos de buena voluntad no arremeten contra el gobierno en estas circunstancias, no especulan, menos aún de lo que no saben. Detectan la oportunidad y sirven. Somos invitados a imaginar esta situación prolongada en el tiempo. Entonces sí que seremos en verdad graduados.

