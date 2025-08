País musulmán, cristiano, budista...

Comenta Compartir

«España cristiana y no musulmana», rezan las pancartas de los extremistas, pero cada vez somos más los que queremos que nuestra nación sea lo ... uno y lo otro, cristiana y musulmana. De paso también budista, judía, hindú, bahai, animista... Queremos muchos altares, Dioses bien avenidos. ¡Atrás los monopolios! Ya no hay límites a la reunión de los diferentes credos y culturas, a la ancha unidad en diversidad. No somos de la España que se dice cristiana, de la que el conservadurismo ha modelado a su imagen y semejanza. Somos de la España universal y por ende cristiana. Cada quien se dirija en paz a su propio templo. No nos cabe duda de que el Inombrable estará en todos ellos, en todos aquellos en los que se respira el espíritu de respeto, armonía, acogida y fraternidad.

