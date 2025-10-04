Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Marea palestina?

Koldo Aldai Agirretxe

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

La bandera palestina ondea en la entrada de mi pequeño y perdido pueblo, adorna el balcón de muchos vecinos. Está en la solapa y el ... corazón de muchos amigos. Los rostros de ellos en el móvil han sido sustituidos por sus colores. Inunda las más anchas avenidas, bloquea macroeventos. Italia se paraliza y los institutos se vacían. Los ciclistas pedalean, bajo su inquieto algodón. Enciendo la tele y contemplo también su verde, negro, blanco y rojo en la chaqueta y el vestido de los famosos. Vuelco sobre mi solapa y me habré de preguntar por qué no la hallo. ¿Por qué no me hago uno con esta bandera que ha unificado tantos corazones desperdigados, que ha conseguido acercar a las voluntades dispersas, que ha logrado arrimar tras ella a las fuerzas progresistas? «¿No bajas a la concentración...?» Escribo porque el 'no' seco, cortante se me antoja antipático, porque la negativa no puede expresar el anhelo que albergo en realidad de dejar todo y bajar a sumarme. No sé si sumo con estas letras, pero en nuestro mundo libre trato de exponer por qué me quedo junto a mi balcón contemplando este otoño intenso. Bienvenido sea el disenso si éste brota del alma y se manifiesta con sinceridad fraterna.

