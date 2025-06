Jarros fríos

Polonia viene de volcar sobre el viejo continente su correspondiente jarro de agua helada. Recientemente fue Portugal. «¡Chega!, ¡Chega!...» era el grito de guerra, el ... mantra de la euforia electoral lisboeta. ¿Cómo observar de una manera imparcial y no sesgada este viejo continente cada vez más teñido de conservadurismo? El progreso de las «derechas extremas» en nuestra órbita occidental invita a la reflexión no ideologizada, ni partidaria. Si algo reclama nuestra hora y sus grandes retos globales es alejamiento emocional, amplitud y generosidad de miras.

Las recientes elecciones en Polonia, Portugal y Rumanía corroboran esa tendencia, mantienen los grados a estribor. A menudo asistimos a bruscos virajes de timón, extremos volantazos en los cada vez más sorpresivos escrutinios de todas las latitudes. Ante un mapa político europeo cada vez más teñido de pasado y nostalgia, convendrá despojarnos de los juicios absolutos, las descalificaciones categóricas, los análisis simplistas y ejercitar una mente abierta, sensible, ojalá incluso compasiva.

Al huir de los blancos y negros banderizos, del argumento reduccionista y por lo tanto poco atinado, las trincheras decrecen. A la postre, quizás no existan izquierdas ni derechas ante la mirada que apura ecuanimidad. Todos constituiríamos humanidad que camina, a menudo renqueante, hacia su superior meta de liberación integral, hacia su horizonte más solidario y fraterno. La complejidad del momento que vivimos demanda desechar nuestros manuales caducos, por supuesto nuestros doctrinarios desfasados de 'gauche divine'.

La izquierda habitualmente abre más la puerta, recuerda más al último, al explotado, al perseguido. Late dentro de ella un corazón más solidario, pero su pertinaz materialismo le hace perder la fe y se resiste a abrazar valores que nunca caducan. Bajo nuestra gabardina progre se fueron cayendo retazos de recuerdo necesario, precipitando mucho olvido de nosotros mismos y nuestro origen excelso. La izquierda por el contrario coloca más placas solares sobre su tejado, cultiva con menos química, se muestra más sensible en la defensa de la Tierra nuestra Madre. Apuesta más firmemente por lo renovable y sostenible.

La derecha representa en términos generales más ombligo, más circuito cerrado, más ensimismamiento. La derecha moderada, civilizada, auténticamente demócrata quizás contribuya no obstante a su manera al progreso humano, en la medida que se erige como custodia de valores e instituciones permanentes, inmortales que no varían, que también necesitamos para hacer 'mañana'. El avance humano no debiera implicar siempre un derribo de lo pretérito. Los conservadores son los defensores de principios para los que no pasaría el tiempo. Sin embargo, la nostalgia deberá ceñirse al bien colectivo llamado a perdurar y no al privilegio. Nos referimos a cuestiones polémicas como el género, la familia, el aborto, la eutanasia..., siempre y cuando la defensa de los valores tradicionales, al tiempo que de largo recorrido, se hagan de una forma amable y razonada, nunca agresiva e hiriente. La derecha ha gustado de la prebenda y aficionado al sable, ha acampado históricamente a la vera de los cuarteles. Demasiado a menudo acabó con «la partida» a sangre y fuego. Hoy no rueda la Brunete por la piel de toro, pero asusta el calibre del insulto y la descalificación de quienes hacen del ayer baluarte, también frecuentemente de quienes corren desbocados hacia el mañana.

Preocupa un repliegue de Europa sobre sí misma. Inquieta ese blindaje excesivo, esa doble llave en la cerradura de nuestra puerta colectiva, ese olvido de la suerte de los hermanos más desafortunados. El progreso de la derecha nos habla de ello. Sin embargo, tengamos igualmente la suficiente apertura y flexibilidad de miras para intentar comprender ese cierto hartazgo de la 'cultura progre', que no necesariamente woke, que con tantas máximas superiores ha arramblado. Alguien nos recuerda, a veces con falta de atino, que toda vida es sagrada, que la familia no se improvisa, que el género no se cambia al tiempo que la muda; que el 'nasciturus' tiene sus derechos y el lecho dolorido de los últimos días su razón profunda.

Nunca olvidemos actualizarnos, leer los cambiantes mapas y sus evoluciones. Izquierdas y derechas eran también pasajeras. El nuevo mapa político europeo nos invita a la reflexión y superación de caducos y maniqueos esquemas. En el adversario a menudo estaba el complemento. No dejemos escapar y dejar de observar aquello que de liberador y emancipador unos y otros pueden ser portadores.

Pablo Iglesias Posse, un obrero de humilde, fundaba el PSOE junto con otros compañeros en 1879. A lo largo de su historia, el PSOE ha luchado por los intereses y derechos de los trabajadores, primero desde la clandestinidad, sufriendo represión y cárcel, y posteriormente formando parte de diversos gobiernos. Esta historia seguro que se la conocen al dedillo militantes o simpatizantes del PSOE, especialmente aquellos de base, currelas de barrio. Ignoro lo que puedan pensar (aunque me hago una idea) ante el desfile de las presuntas corruptelas, mordidas y otros escándalos que afectan a dirigentes de su partido; años 'forrándose', presuntamente, de todo lo que pudieron y más. Socialistas y obreros decían ser, o eso ponía su carnet de militante. Siento vergüenza y bochorno. Hace años tuve el privilegio de formar parte de una lista electoral del PSE en mi pueblo en unas elecciones municipales. Creía en unos valores para mejorar, o intentarlo, la vida de mis convecinos, lo que creo firmemente que hacen los concejales de pueblos o ciudades. A pesar de todo, sigo creyendo que todavía hay esperanza para los socialistas y obreros. Se impone una más que profunda regeneración. Que nadie de lecciones a los socialistas y obreros de verdad.