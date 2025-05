¿Qué más hace falta?

Comenta Compartir

¿Qué más tiene que pasar? Día tras día los informativos nos muestran imágenes espeluznantes de personas hambrientas, hombres, mujeres, niñas y niños encerrados y ... confinados en un territorio, donde todo un ejército se dedica a aniquilarlos poco a poco según le de el viento. Hoy 400 de estas personas ya no necesitan ayuda porque los mataron hace unos días. Hemos visto en directo a un país entrar en otro en aras a una identidad nacional. Nosotros y nuestros miles de funcionarios y particulares de OTAN, CEE, Unicef, Oxfam, MSF, STC, AI... no vamos poder entrar en Gaza por mar (con 40 kms de playa) o por Rafah desde Egipto al grito de «¿Vamos a dar de comer a esta gente, ya?». ¿Para qué tanto estado del bienestar, tanta corbata y diplomacia si cuando un autócrata, un zar bajito, o un genocida se suelta la coleta, toda nuestra reacción es poner cara de asombro y mirar a los lados a ver quién hace algo? Esto no es antisemitismo, ni anti-judaísmo, ni anti-nada. Los que matan son personas y los que mueren también. Hay que echar el resto, ¡Ahora, nosotros, ya!

