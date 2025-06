Roma, ¿capital de la UE?

Comenta Compartir

Ante las declaraciones de Giorgia Meloni sobre convertir a Roma en capital de la Unión Europea, me pregunto si es Roma una buena opción y comparo los valores de la UE –libre circulación, comercio, paz y unidad– con los del Imperio romano –la Pax Romana, las calzadas que unían territorios, el comercio floreciente y una administración basada en leyes. Como entonces–, Europa no se rige hoy por hombres, sino por normas comunes. Las similitudes resultan evidentes. Además, no es menor que el tratado fundacional de la CECA se firmara en Roma. Desde lo simbólico y cultural, Roma encarna bien la esencia europea. Actualmente, hay una disputa tácita entre Francia y Bélgica que ha fragmentado las instituciones. En este contexto, Roma podría ser una sede neutral, ajena a esta competencia, y representar una Europa unificada. La capital europea no debería definirse solo por criterios burocráticos, sino también por su peso histórico y simbólico. Y pocas ciudades encarnan tan bien la integración, la historia y la identidad compartida del continente como la ciudad eterna.