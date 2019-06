Por fin se hace justicia

Por fin el Tribunal Supremo ha impartido justicia en el caso de los hechos ocurridos en las fiestas de San Fermín en 2016, en los que una 'manada' violó a una joven. Con esta sentencia, el Supremo no sólo ha devuelto la dignidad a esta chica -pisoteada de manera brutal hace cuatro años- sino a todas las mujeres de este país que cuando dicen 'no' es 'no'. Espero que esta sentencia siente jurisprudencia en otros casos similares, aunque prefiero ser optimista y pensar que también servirá de ejemplo para todos y que este tipo de hechos no se repetirán nunca más.