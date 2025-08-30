Títulos en valor

La degradación de las conductas y comportamientos de la clase política en los últimos tiempos, traspasando claramente peligrosas líneas rojas para deseos y ambiciones encuentran ... a modo de ejemplo paradigmático los currículums «inflados» con títulos académicos falsos o expedidos por instituciones u organismos con muy baja reputación académica y nivel de exigencia.

Los títulos se conceden a personas que han cursado y superado un conjunto de materias o asignaturas, habilitando para ejercer una profesión por los conocimientos adquiridos con los estudios asociados al título. A propósito, sonrío cuando algunos políticos incluyen en sus CVs haber realizado estudios en... sin tener el título correspondiente. Esto, quizás, más que un mérito es un demérito académico.

En relación al título de doctor o PhD (Philosophical Doctor) como máxima titulación académica, para acceder a estos estudios es necesario haber cursado previamente un master. El doctorando tiene que defender la tesis doctoral ante un tribunal de expertos en el campo científico de la tesis. Esta se estructura en una introducción donde se comenta el estado del arte, seguido de la descripción y discusión de los hitos más relevantes, finalizando con las conclusiones más significativas y futuros trabajos de investigación que abre la realización de la tesis doctoral. Las tesis de carácter científico-técnico dan lugar a publicaciones en revistas científicas indexadas con un alto índice de impacto, que avalan la originalidad y calidad científica de la tesis. La duración para realizar una tesis doctoral de calidad es de 3-4 años a dedicación exclusiva, de hecho los contratos predoctorales están regularizados para periodos de 3 años. Por lo tanto, realizar una tesis doctoral digna supone, entre otras cosas, esfuerzo y sacrificio. En esta denuncia de corrupción académica, las actuaciones del director de la tesis y los miembros del tribunal dejan mucho que desear.

El título de Doctor habilita para poder realizar o desarrollar investigación científica. La tesis doctoral es el inicio de la carrera investigadora. Esta continúa con estancias de larga duración (de 2-4 años) en laboratorios, universidades, o institutos de investigación en países punteros en I+D como EE UU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, etc. Tras esta estancia se reincorporan a través de programas estatales o autonómicos. Es necesario estar doctorado para poder acceder a una plaza permanente (Investigador o Profesor de investigación) del prestigioso Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y para acceder a los Cuerpos Docentes de las Universidades Públicas (Profesor Titular o Catedrático de Universidad) o a plazas de Profesorado Propio de estas Universidades.

El trapicheo de la esposa del presidente del Gobierno en la compra de una cátedra e intentar implantar un master en la Universidad Complutense entra, también, en el saco de la corrupción académica. Esto es impensable que suceda en países que lideran la ciencia y tecnología. Así, en Alemania una ministra dimitió cuando se comprobó que había plagiado su tesis doctoral. Quizás esta sea otra razón por la que tienen Premios Nobel en Física, Química y Medicina.

Capítulo aparte merece el político que utilizando un título falso (expedido 7 años antes que la universidad comenzase a impartir esos estudios) accedió a un puesto de funcionario de alto nivel. Para más inri, su amiga la ministra de Universidades ha realizado unas declaraciones en su defensa, indignas de una ministra apoyando el comportamiento picaresco de su amigo. Dudo que la ministra (y otros ministros y políticos) tengan en su diccionario las palabras mérito y honradez.

Obviando la 'titulitis', hay que apoyar el prestigio de los títulos serios que, sin duda, permite avanzar y progresar a la sociedad. Para ello, no debe perderse talento por falta de recursos económicos.