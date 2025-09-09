Física-filosofía: Utopía y realidad

Frente a los ataques que actualmente está sufriendo la Universidad (y por ende la Ciencia) por parte de dirigentes de las primeras potencias, la comunidad ... científica debe, con rigor y vocación, seguir ampliando las fronteras del conocimiento. De esta forma, resulta enriquecedor echar una mirada a los avances que tuvieron lugar en el ámbito de la Física en un periodo muy corto de unos 30 años (finales del siglo XIX y comienzo del XX), ya que uno se queda impresionado de lo que ha supuesto las aportaciones de una pléyade de personas insignes donde destacan, entre otros, Albert Einstein y Marie Curie. Como consecuencia más trascendental, en este periodo de tiempo surgen dos de las ramas de la Física (Relatividad y Mecánica Cuántica) que no solo han incidido de forma espectacular en el desarrollo tecnológico de los años posteriores, sino que ha supuesto un cambio en el propio pensamiento y metodología del estudio de la Física.

En efecto, mientras que hasta el siglo XVIII los filósofos no dejaban de interrogarse sobre la naturaleza de lo real, los físicos enfrentados a una realidad empírica dura, sólida y dominable, se contentaban con registrarla sin plantearse cuestiones metafísicas relativas a la naturaleza en sí, como hacían filósofos tales como Berkeley, Leibnitz o Kant. Este escenario sufre un cambio radical con la Relatividad y la Mecánica Cuántica. Al final del siglo XIX, la cuestión que se plantea en la comunidad científica es la naturaleza de la teoría física y su adecuación a los hechos observados.

Merece la pena mencionar las aportaciones más significativas que germinaron al amparo de estas disciplinas como son para la Relatividad establecer la velocidad de la luz como límite de la Física y la crítica al espacio euclídeo tridimensional en el que nuestra mente esta «atrapada». La curvatura de los rayos de luz al pasar cerca de un cuerpo de gran masa (Sol) conduce a considerar una dimensión espacial complementaria conectada a la presencia de 'agujeros negros' para explicar la estructura del universo con la curvatura determinada por el rayo luminoso y la cantidad de materia contenida en el universo sea tan enorme que nos lleve a que la curvatura sea total –el universo estaría cerrado y se parecería a una esfera en un hipotético espacio de cuatro dimensiones–.

Con respecto a la Mecánica Cuántica el punto de partida para las partículas elementales fue asumir que a velocidades muy elevadas funcionan como la luz. Estas partículas parecen comportarse como ondas, y entonces ponen de manifiesto fenómenos de interferencia; mientras que en otras situaciones reaccionan exactamente como se espera ver reaccionar a las partículas, como objetos. Esta dualidad onda-corpúsculo de las partículas que, ciertamente, ha conmocionado a los científicos que las han observado se diría que sigue «fascinando». Se han lanzado numerosas hipótesis para explicar esta extraña dualidad que, de día en día, se ha confirmado como una propiedad inevitable de la materia. Además, asociado al carácter discreto (no continuo) de esta disciplina surge el famoso principio de incertidumbre que establece la imposibilidad de medir simultáneamente la posición y la trayectoria de una partícula.

Llegado a este punto, el principio de incertidumbre supone que la descripción de los fenómenos cuánticos encuentra aquí una limitación definitiva e irrevocable. Esto supone para el mismo Einstein una contrariedad, empeñado en construir el conocimiento del mundo. Heisenberg relató con detalle, y no sin humor, las reacciones de Einstein en 1926, durante una de las prestigiosas Conferencias de Física de Solvay, donde se expusieron las relaciones de incertidumbre. Así, Einstein no quería admitir que fuese fundamentalmente imposible conocer todos los parámetros necesarios para una determinación completa del movimiento. «Dios no juega a los dados», dijo, a menudo, al no resignarse a admitir este principio de incertidumbre a lo que Bohr tuvo que responderle: «Pero no nos toca a nosotros prescribir a Dios como debe gobernar el mundo». Señalar la participación de Blas Cabrera en la Conferencia de 1930 (invitado a propuesta de su amigo Einstein) como un claro candidato a recibir el Premio Nobel de Física, truncado por su exilio a México durante la Guerra Civil.

El debate entre Bohr y Einstein es revelador de la actitud general de los científicos en los primeros años del siglo XX. Provistos a menudo de una gran cultura filosófica, estos científicos no discutían únicamente del funcionamiento del mundo sino de su esencia. En el dominio del conocimiento científico, que forma parte del conjunto de la actividad humana, la libertad y la creatividad son fundamentales. La cuestión de lo real no les afecta, pero el dogmatismo no puede sino llegar a la paralización, pues como se ha mencionado numerosos filósofos decían cosas importantes y apenas fueron escuchados.

Cualquier usuario de la autopista Bilbao-Behobia puede constatar varias cosas. Una es el precio que se impone por una ruta carente de zonas habilitadas para poder parar, fuera de algunas pocas gasolineras. Se puede dudar, además, de que tal peaje refleje, por excesivo, el estado de la vía, como sucede con las bandas fluorescentes. ¿Por qué se no se emplean mucho más en la superficie horizontal, teniendo en cuenta la meteorología habitual y el trazado, asistiendo así a quien conduce? Tomen el ejemplo de otros países y sus 'ojos de gato'. Hablando del estado de la vía, cabe preguntarse cómo es posible que haya tantas indicaciones de inacabadas obras. Es cierto que hay que realizar mantenimientos, pero esas indicaciones constituyen un constante llamada de atención (a las obras). Cabría preguntar a las empresa que mantienen la autopista, ¿qué problema irresoluble (se supone) de la ingeniería existe en el kilómetro 67,5, en dirección a Donostia, para que la indicación de la obra siga inalterada después de más de un año (como poco) sin que se haya solucionado?