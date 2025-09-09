Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Física-filosofía: Utopía y realidad

Julián González

Profesor emérito de la EHU

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Frente a los ataques que actualmente está sufriendo la Universidad (y por ende la Ciencia) por parte de dirigentes de las primeras potencias, la comunidad ... científica debe, con rigor y vocación, seguir ampliando las fronteras del conocimiento. De esta forma, resulta enriquecedor echar una mirada a los avances que tuvieron lugar en el ámbito de la Física en un periodo muy corto de unos 30 años (finales del siglo XIX y comienzo del XX), ya que uno se queda impresionado de lo que ha supuesto las aportaciones de una pléyade de personas insignes donde destacan, entre otros, Albert Einstein y Marie Curie. Como consecuencia más trascendental, en este periodo de tiempo surgen dos de las ramas de la Física (Relatividad y Mecánica Cuántica) que no solo han incidido de forma espectacular en el desarrollo tecnológico de los años posteriores, sino que ha supuesto un cambio en el propio pensamiento y metodología del estudio de la Física.

