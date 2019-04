Julia, yo sí te quiero

Julia ha sido agredida en París al salir del Metro. No ha hecho daño a nadie, no ha molestado a nadie y sí ha sido humillada y agredida por ser quién es, por ser una mujer transgénero. Sin embargo, quiero detenerme en las personas que la ayudaron, quiénes le intentaron cuidar y apoyar hasta que la seguridad pudo llegar para apartar a los violentos transfóbicos llenos de odio sin sentido. Siempre habrá gente como esa, siempre habrá gente que hará que nos sintamos mal y que apoyados en el grupo que forman, escondidos en la masa, den rienda suelta a su odio. Pero me alegra saber que todavía hay gente que se atreve a dar la cara por los demás, me alegra saber que después de este incidente el apoyo que ha recibido Julia de todo el mundo ha ayudado a que presente una denuncia que intentará hacer justicia. Porque lo que más temen estas actitudes es no tener sitio en nuestra sociedad así que no se lo dejemos. Gritemos que no permitiremos que se ataque a nadie sea cual sea su condición. Somos más y no nos callamos, para cada uno de sus noes lanzaremos dos síes. Julia, nosotros sí te queremos en nuestro mundo».

:: RAFAEL PLATA GRANADA