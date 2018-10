Juicio universal

Tampoco es mala opción la de una doble página de esquelas como peana de la mesa de trabajo por lo que supone de realidad virtual en el aleatorio paisaje en el que vegetamos. Unas esquelas, con su variedad de calendarios tan personales nos da suficiente espacio como para extender sobre él nuestro teclado, no para sonatas chopinianas por supuesto, sino para hurgar en ese encofrado de la muerte en el que nos vemos anticipadamente. A la manera, me lo imagino, de aquel Carlos, el primero en su dinastía con ese nombre, que allá, por Yuste, dio en meterse cuerpo entero en el ataúd e ir contando o cantando todos los rituales que, más o menos, suelen darse en los funerales de alto grado. Como solían ser los que escogían los grandes primates de la manada. Nada menos que Emperador del Mundo en este caso, renqueando sus muchas fatigas aunque solamente fuera en el arrastre de la quijada de los Austrias tanto por su genética como por sus excesos carnívoros.

Las esquelas tienen varias lecturas, por supuesto, como ocurre con todas ellas que varían mucho cuando se cambia de lector ya que el más perezoso observador de la prensa diaria no puede por menos de darse cuenta de que los usuarios jóvenes superan con mucho a los de más edad pues que ya se sabe que, en general, el morir es patrimonio de viejos, tan natural todo el proceso que se diría que ni siguiera duele y falla hasta aquel estribillo bequeriano de '¡qué sólos se quedan los muertos!'; el cierre piadoso de los clisos por unos dedos más o menos comprometidos por familiaridad o por amistad; «la luz que en un vaso ardía en el suelo» proyectando sombras que soñaban vestirse de fantasmas, etc, etcétera.

Las esquelas son pájaros libres que consiguieron remontar vuelo hasta de las temporales cárceles de los tanatorios, igual a las almas que aletean según la tradición cristiana diría yo que a manera de colibríes, alas de tan rápido aletear que bien pudiera decirse que están dormidas mientras que el pajarito liba que te liba. Puede que haya hasta fantasía y fausto en el correr de sus tintas que hasta pueden ensayarse en destellos líricos, que entra aquí en liza el otro elemento batallador que es como un reclamo que el fallecido deja sobre la mesa de las conciencias de su entorno, que, al escribir yo esto, sin que ni pasado ni presente se me cuajen se me viene a la memoria aquella frase que como salmo bendito con que untaba sus escritos -digamos como con pluma de ave- aquella señora escritora que al comienzo de todos sus renglones colocaba como salterio infaltable, su «vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte»; una tal Concha Espina (1869 -1955) que, al escribir, iba dejando estelas milagrosas, inventando nombres como Luzmela para lugares menos biensonantes, combinando poesía y prosa en gavilla en cada uno de sus muchos libros, y dejando ver, para quienes leer supieran querer, ese sentido de pertenencia y pertinencia y pertinacia más allá del fin, ése a que nos llevará a todos al descaecimiento, honra y honor en pugna, el calvero con unos tilos alzándose como en magia vespertina en la tarde que va perdiéndose hacia la noche de verano que se poblará de insectos músicos , preguntando el alférez de milicias a los reclutas a su cuidado, nociones de la diferencia entre honra y honor y una voz feble que parece como asustada pero que, a pesar de todo se atreve a recitar dos tiras de versos, séase de dos gigantes del Siglo de Oro, magnífico el de uno, Lope, que «honra es aquella que reside en otro», pone en boca y voz de un personaje de una de sus comedias mientras que Calderón, mirando con fijeza al ángulo aún más espiritual de la contienda allá en Zalamea, da más solazado espacio dando preferencia a la Inquisición y a los manes de las gentes de la cazuela que aplauden a rabiar cuando escuchan de boca de Pedro Crespo, el Alcalde, que «el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios», que así es como se milita cabe los Tercios invencibles.

Y es, en este trance, cuando de nuevo, como tantas otras veces, rueda el cubilete de las oportunidades, y me lleva al verdadero Juicio Universal, esta vez a «El libro de la muerte», de Elías Caneti, citado por Cees Nooteboom en su «533 días»; a la tumba de Canetti en Zurich 'no muy lejos de la de Joyce, 'ambas cubiertas de grava, como las de «Celan y Joseph Roth que había visto en París», señalando muy precisamente cómo «en la tumba de Canetti no había más ornamento que su firma, en la que se apreciaba un fondo de rabia y amargura», y que, 'cuando abro su libro, leo: «Los resucitados acusan de repente a Dios en todas las lenguas: el verdadero juicio Universal. También esta frase transmite indignación. La vida como un complot que Dios ha maquinado contra la gente, un obsequio que conlleva la pena de muerte»', que, a la siguiente página, partiendo de un sentimiento de estar en contra de la figura de Joyce como representante del dadaísmo en la literatura cuando «La parte más verdadera de la lengua son para mí los nombres. Puedo atacar y derribar los nombres pero no hacerlos pedazos», termina, como cabía esperar de Cees Nooteboom, con esta reflexión: «odiar a una persona inexistente podría ser también una forma de dadaísmo».