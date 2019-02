Juguetes rotos El mayor enemigo de hombres y mujeres no es el odio ni el rencor ni la envidia, sino el olvido FELIPE JUARISTI Sábado, 2 febrero 2019, 08:42

Todos los juguetes acaban tarde o temprano rompiéndose, perdiéndose o siendo abandonados en algún rincón oscuro o en algún desván. Es en ese momento cuando se convierten en lo que son: objetos. Antes fueron las flores con las que el deseo adorna sus armas, obsesiones más o menos claras, querencias, caprichos, sueños, visiones. Una vez cumplida su función catártica, despojados de su aureola, se vuelven prescindibles.

Los sujetos, hombres y mujeres, también se convierten en objetos, impulsados por la pasión, que puede ser sana o enferma, buena o mala. Summers contaba en una película la historia de Gorostiza, apodado 'Bala Roja', que murió desahuciado en un asilo de Santurce. Fue un personaje de leyenda, delantero en un país de defensas. Dicen que la guerra le rompió el alma. En mi infancia adorábamos a Urtaín, quizá porque había conseguido salir de su pueblo, marchar a Madrid y hacerse famoso. Luego nos olvidamos de él, hasta que un mal día apareció en la prensa la noticia de su fallecimiento. Algo parecido pasó con Pantani; su vida se extinguió en una habitación de hotel; se dejó morir. Lo vi subiendo el Mortirolo. Lo que para los demás ciclistas era un martirio, para él era una diversión. Lo abandonaron y se abandonó, sus últimas horas fueron pura espera.

También los partidos políticos, las asociaciones que crean los ciudadanos para solventar ciertos problemas o simplemente enfrentarse con alguna posibilidad de triunfo a la realidad más ramplona pueden ser juguetes. Nacen, crecen, a veces de forma desordenada e incoherente, mueren y desaparecen. Es el ciclo natural de todas las cosas. Creyendo servir al interés general, para lo que supuestamente han sido creados, acaban deslizándose por la pista del interés particular, de unos pocos que, a veces, mueven los hilos desde las sombras, o, simplemente, manejan la maquinaria que las hace funcionar a plena luz del día, con focos y taquígrafos.

El mayor enemigo de hombres y mujeres no es el odio, ni el rencor, ni la envidia, sino el olvido. Quien odia mantiene viva la llama del recuerdo, porque lo necesita para que no desaparezca el sentimiento que le llena. El rencor y la envidia van de la mano, necesitan del otro para alimentarse y no desfallecer. El olvido, es autónomo, tiene sus propias reglas y, como el perdón, no conoce límites. Quien olvida, todo lo olvida; ninguna parte se salva de su omisión. Quien perdona, a su vez, todo perdona.