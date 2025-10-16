Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

El precio de ser joven

Judit Puyo

Donostia

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:10

Comenta

Los jóvenes, cada vez más, se enfrentan a grandes dificultades para alquilar o comprar un piso, especialmente en las grandes ciudades. Esta situación no solo ... afecta a su economía sino también a su bienestar emocional. Muchos pueden llegar a experimentar sentimientos de soledad y episodios de ansiedad, lo que termina perjudicando su calidad de vida. La mayoría se ve obligada a seguir viviendo con sus familias, a pesar del deseo y la ilusión de formar un hogar propio. Con los sueldos actuales y los elevados precios de los alquileres, independizarse se ha convertido en un lujo para la mayoría. Aunque se tenga empleo. La vivienda digna debería ser una prioridad para quienes toman decisiones. Es urgente que los partidos ofrezcan nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan construir su futuros.

