Juanmari beti gure gogoan

oy hace 18 años ETA asesinó a Juanmari Jauregi y como todos los años desde entonces sus amigos nos vamos a reunir con su compañera Maixabel y su hija María para homenajearlo. El décimo octavo aniversario de Juanmari se da en un año singular en cuanto a efemérides y acontecimientos. Por un lado, hace 50 años, el 7 de junio de 1968, ETA realizaba su primer asesinato en la figura del guardia civil José Antonio Pardines. Por otro lado, este mismo año, lo que quedaba de una ETA debilitada policial y judicialmente, derrotada políticamente, decidió disolverse definitivamente.

La Historia, sin duda alguna, pone a cada uno en su lugar. El final de ETA acontecido recientemente pone en clarísima evidencia que aquella estrategia política que tomó cuerpo en el asesinato de Pardines fue un inmenso error que nunca debería de haber ocurrido porque matar nunca estuvo bien, siempre estuvo mal y el dolor causado fue injusto. Fue el eslabón de una cadena vergonzante para la historia de Euskadi.

Durante estos 50 años la presencia de ETA y su actividad violenta, de amenaza y coacción ha sido cruel y espantosa. Su accionar fanático ha causado dolor sin límites, generado sufrimiento desgarrador y quebrado brutalmente la convivencia. Ha sido letal para la vertebración social de la sociedad vasca. No ha respetado ni ha tenido ningún miramiento con la democracia, ni con las reglas de juego, ni con los derechos humanos, ni con el más importante de ellos como es el derecho a la vida y, obviamente, mucho menos ha tenido la más mínima consideración con el elemental juego entre las mayorías y las minorías, fundamento de la democracia y de la convivencia en el seno de la sociedad vasca. Ha menospreciado la voluntad de la ciudadanía del conjunto de Euskadi. Los resultados de las urnas le han traído al pairo. Ha intentado imponer su voluntad utilizando el asesinato y el miedo. Ha atacado el corazón de la razón y del sentido común, asesinado, roto familias, desparramado víctimas y lágrimas, ha sido una auténtica vergüenza para los vascos y para Euskadi, ha sido un baldón para su progreso en convivencia.

Su dialéctica ha sido fanática en su desarrollo, autista ante lo que estaba ocurriendo en la sociedad vasca y fascista en su práctica, y por ello no ha sabido interpretar, ni leer el paso de la historia; ha sido la negación del mínimo atisbo de humanidad, ética y sentido de la historia. Su presencia ha sido un insulto a la inteligencia y a los cambios sociopolíticos que se daban por aquí y por allí, atacó con furia cual columnista el incipiente y esperanzador autogobierno de Euskadi y sus símbolos, EITB, Ertzaintza... etc. Ha sido la negación del sentido común, la perfecta excusa para negar a los vascos su derecho a escribir de su puño y letra su presente y futuro libre expresado en las urnas vascas. La democracia no le debe nada, su estupidez y sinrazón no ha conseguido nada en positivo.

Al contrario, fue la pervivencia de irracionalidad de la acción etarra la que provocó actuaciones ilegales en aquellos funcionarios del Estado que por así serlo estaban obligados a ser files cumplidores -y no lo fueron- del Estado de derecho y, por tanto, garantes de los derechos humanos: los GAL, la tortura, o las desapariciones de Lasa y Zabala, nunca deberían de haber sucedido. Lo hemos dicho líneas arriba: matar nunca estuvo bien, siempre estuvo mal y el dolor causado fue injusto.

Juan Mari Jauregi, Jose Luis López de la Calle, Joseba Pagaza, José Ramón Recalde, Fernando Buesa, Ernest Lluch, Tomás y Valiente, Fernando Múgica, y oros muchos más porque la lista es muy larga, fueron personas comprometidas por la construcción de una sociedad vasca constituida por ciudadanos libres en un marco político inspirado en la justicia y abierto a todas las ideas democráticas, una sociedad política plural en la que la pertenencia deriva de la condición de ciudadano y no de ninguna adscripción identitaria y en la que el conflicto se resuelve en el marco de la ley y la democracia. Su actividad política e institucional siempre siguió ese camino y nunca podremos olvidar que precisamente por eso fueron asesinados. Ahora que la pesadilla ha pasado, ahora que nos preguntamos cómo fue posible ésto, ahora que, como en toda sociedad que ha vivido un trauma colectivo grave empiezan a planteársenos los problemas de la memoria y el olvido, nos parece del todo conveniente recoger el espíritu que animaba a Juanmari.

Ese espíritu, muy probablemente, le hubiera llevado a pensar a nuestro amigo, que una vez desaparecida ETA sería un contrasentido mantener la interpretación de la Ley de Política Penitenciaria que hasta ahora se ha tenido, que una vez que ETA ha desaparecido, la política penitenciaria basada en la dispersión de los presos y en el alejamiento de Euskal Herria y de sus familiares ya no tiene sentido alguno y, que por tanto, debe de iniciarse una nueva política en este ámbito. Los amigos de Juanmari, tenemos la convicción de que él así pensaría ahora.