JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Razones por las que Trump nada logra de Putin

Cualquier plan realista para presionar al Kremlin pasa por enviar montañas de armas a Ucrania y centrarse en empresas que venden material militar a Moscú

Juanjo Sánchez Arreseigor

Historiador

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Después de tantísima expectación, la cumbre Trump-Putin en Alaska arrojó un resultado nulo, que fue recibido casi con alegría por todos aquellos que temían ... que el presidente de Estados Unidos abandonase a los ucranianos. Esa alegría se esfumó cuando Trump empezó a lanzar mensajes insinuando que Zelenski debía ceder. Sin embargo cuando el líder ucraniano se negó y acudió a Washington, escoltado por sus aliados europeos, el republicano le recibió todo sonrisas, hablando de garantías de seguridad para Ucrania similares al artículo 5 de la OTAN, e incluso de tropas estadounidenses sobre el terreno. Al fin y al cabo, Putin había desairado a Trump, ofensa para la que no existe perdón. Ahora bien, ¿por qué motivos Trump no logra concesiones de Putin?

