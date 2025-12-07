Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Mamdani, un punto de luz

El alcalde de Nueva York debería transformar su movilización social en potencia política para hacer frente a la fuerza del capital dirigida a limitar la democracia

Juan Luis Ibarra y Miguel Ángel García Herrera

Expresidente del Tribunal Superior del País Vaso | Catedrático de Derecho Constitucional

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El 4 de noviembre las urnas neoyorquinas ofrecieron unos resultados no vistos desde 1969. El candidato Zohran Mamdani consiguió el 50,4% de los votos. ... Un aspirante singular –joven, musulmán, propalestino y socialista–, con una base electoral integrada por las minorías y con unas propuestas políticas que son la antítesis del discurso republicano. Nacía una estrella política que auguraba problemas para Donald Trump.

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Forrest Gump, reclamo navideño
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  5. 5 Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne: «No tienen sitio en Euskadi»
  6

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  7

    Hallan un revólver en el domicilio de un detenido por maltrato en Donostia
  8. 8 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  9. 9 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
  10

    Una historia de amor sin barreras que salta a la cancha

