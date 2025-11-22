Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un cartel anuncia las rebajas del llamado 'Black Friday' en un comercio en Madrid. EFE

Soy un romo

Dejar de mirar vídeos y memes en el móvil va a ser una decisión personal, como lo es no beber

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:30

Romo, ma. (Del m. or. que el port. rombo). 1. adj. Obtuso y sin punta. 2. adj. De nariz pequeña y poco puntiaguda.

Hasta hace ... nada, romo, como palabra, se usaba con ese significado que lee usted arriba. Valía lo mismo para un cuchillo barato que para alguien con nariz de enano de 'El Señor de los anillos'. Pero eso que llevamos en el bolsillo ha reventado los diques y hoy, al menos ahora mismo, ROMO es también un acrónimo de Relief Of Missing Out (Alivio de Perderse Algo) que nace de otro acrónimo, FOMO (Miedo a Perderse Algo) que define el momento, ahora más momento que nunca, que nos define. Frente a ese miedo a perderse algo que llena ciudades, conciertos, estadios y canales de Youtube, comienza, como una emocionante resistencia, como una barricada de las de Kubrick, un grupo de personas que han saturado de tanta ansiedad, que no pueden seguir el ritmo al que nos llevan los señores que tiran de cada una de las cuerdas que nos lleva como a títeres en mano de enfermo de parkinson de 'Black Friday' a compras de Navidad, de Halloween a San Valentín, del libro de la semana al libro de la semana que viene.

